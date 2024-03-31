Bütünlüğü bozulmuş yırtık oy pusulaları geçersiz sayılacak

31 Mart 2024 18:05 - Güncelleme : 31 Mart 2024 18:19

Oy pusulasının 4 tane olması yoğunluğa neden oldu

Oy pusulasının 4 tane olması yoğunluğa neden oldu

31 Mart yerel seçimlerinde en uzun ve en kısa oy pusulası nerede?

31 Mart yerel seçimlerinde en uzun ve en kısa oy pusulası nerede?

2024 oy pusulası örneği || Yerel seçim kaç oy pusulası var? Muhtar ve Belediye oy pusulalarının rengi nedir?

2024 oy pusulası örneği || Yerel seçim kaç oy pusulası var? Muhtar ve Belediye oy pusulalarının rengi nedir?

Yırtık oy pusulalarının geçersiz sayılıp sayılmayacağı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gündem oldu. Birçok vatandaş yırtık pusulaların geçerli olup olmadığını araştırıyor. Yırtık oy pusulaları geçersiz sayılacak. Detaylar haberimizde...

YIRTIK OY PUSULALARI GEÇERSİZ Mİ?

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamalarına göre bütünlüğü bozulmuş yırtık veya koparılmış oy pusulaları geçersiz sayılacak. Oy pusulalarının geçersiz sayılacağı diğer durumlar ise şöyle: