31 Mart 2024 18:05 - Güncelleme : 31 Mart 2024 18:19
Bütünlüğü bozulmuş yırtık oy pusulaları geçersiz sayılacak
Türkiye'de bugün vatandaşlar yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy kullanmanın ardından yırtık oy pusulalarının geçerli sayılıp sayılmayacağı araştırılıyor. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Yırtık oy pusulalarının geçersiz sayılıp sayılmayacağı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gündem oldu. Birçok vatandaş yırtık pusulaların geçerli olup olmadığını araştırıyor. Yırtık oy pusulaları geçersiz sayılacak. Detaylar haberimizde...
YIRTIK OY PUSULALARI GEÇERSİZ Mİ?
Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamalarına göre bütünlüğü bozulmuş yırtık veya koparılmış oy pusulaları geçersiz sayılacak. Oy pusulalarının geçersiz sayılacağı diğer durumlar ise şöyle:
- Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları geçersiz sayılacak.
- Hiçbir yerinde "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları geçersiz sayılacak.
- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına basılmış olan mühürlü oy pusulaları geçersiz sayılacak. Aynı şekilde diğer adayın alanına taşmış olan oy pusulaları da geçersiz olacak.
- Sandığın ait olduğu seçim çevresi yerine başka bir çevre için düzenlenmiş oy pusulaları da geçersiz olacak.
- Bütünlüğü bozulacak şekilde olan yırtık veya koparılmış oy pusulaları da geçersiz sayılacak.
- Mühür dışında herhangi bir özel işaretle karalanmış pusulalar da geçersiz sayılacak
- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, sayılar, harfler veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları da geçersiz sayılacak.
- Bir pusulanın geçersiz olması diğerini geçersiz saymayacak.
Kaynak: TGRT Haber