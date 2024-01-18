Çalışanlar merak ediyor: 2 gün rapor maaştan kesilir mi? Kaç günlük sağlık rapor maaştan kesilir?

18 Ocak 2024 10:02 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:09

Vatandaşlar, çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında işlerine devam edemeyerek sağlık kurumlarından aldıkları raporlarla durumlarını belgelendiriyorlar. Ancak, bu raporlu günlerin işveren tarafından maaştan kesilip kesilmeyeceği konusu çalışanlar arasında sıkça gündeme geliyor. İşte, çalışanların merak ettiği "2 gün rapor maaştan kesilir mi? Kaç günlük sağlık rapor maaştan kesilir?" sorusunun yanıtı...

SAĞLIK RAPORU ALMA DURUMU

Sosyal Güvenlik Kurumu, işçinin raporlu olduğu sürenin belli bir günden sonrasını ödemektedir. Bu nedenle alınan her rapor maaştan kesilmez ve Sosyal Güvenlik Kurumu da iş görmezlik parası ödemez.

MAAŞTAN KESİLME DURUMU

Raporlu olunan sürenin 3. gününden itibaren geçen günler işveren tarafından maaştan kesilir. Yani, 2 günlük rapor alan bir işçinin maaşı kesilmez, ancak 3. gününden itibaren kesilmeye başlar. Sosyal Güvenlik Kurumu ise iş görmezlik parasını kesilen günler için öder.

Ayrıca, iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle alınan raporun tamamı için ödeme yapılmaktadır. Böylece, iş kazası durumunda işçinin herhangi bir gelir kaybına uğraması önlenmiş olur. Bu detaylar, işçilerin sağlık sorunlarına karşı haklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.