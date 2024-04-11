Çanakkale'de deprem oldu? Son dakika 11 Nisan son depremler

11 Nisan 2024 16:04 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 16:22

Çanakkale'nin Bademli açıklarında bugün meydana gelen depremin ardından vatandaşlar depremin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesi sayesinde bugün olan sarsıntıların detaylarına ulaşılabiliyor.

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

11 Nisan Perşembe günü Çanakkale Bademli açıklarında saat 15.38 sularında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5 km derinliğinde Ege Denizi'nde oldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verileri aracılığıyla günlük son depremler listesine vatandaşlar ulaşabiliyor. Gün içerisinde olan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve saat bilgisi listede yer alıyor.