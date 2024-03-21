21 Mart 2024 12:10 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:13
Çankırı'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
21 Mart günü Çankırı'da sarsıntı hisseden vatandaşlar bugün meydana gelen depremleri araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi aracılığıyla az önce Çankırı'da meydana gelen depremin büyüklüğünü öğrenebiliyoruz. Sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede sorusunu araştırıyor. Bugün Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün Çankırı'da meydana gelen depremin ardından deprem mi oldu, nerede soruları araştırıldı. 21 Mart günü öğlen saatlerinde meydana gelen sarsıntıyla beraber vatandaşlar deprem mi oldu sorusunu da araştırdı. Çankırı'da bugün olan depreme dair detaylar...
ÇANKIRI'DA DEPREM Mİ OLDU?
21 Mart günü Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depreme dair bilgiler şöyle:
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 21 MART
Kandilli Rasathanesi aracılığıyla bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğüne, saatine ve yerine ulaşabilmekteyiz. Anlık olarak verilerin paylaşılmasıyla beraber son depremler listesine erişebiliyoruz. Depremin sarsıntısını hisseden vatandaşlar ise son depremler listesini kontrol ediyor.
Kaynak: TGRT Haber