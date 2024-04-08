Cansu Taşkın'ın hayatı ve biyografisi

08 Nisan 2024 13:14 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 13:51

Son zamanlarda gündemde olan İnci Taneleri dizisinin başrolü olan Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın ile aşk haberlerinin ardından kim olduğu araştırıldı.

Gündemde yer alan Taşkın, 15 Kasım 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Dayısı Metin Özülkü olan isim, 16 yaşındayken İzmir Fuarı'nda modellik yapmaya başladı. 17 yaşındayken modellik yarışmasına katıldı 4. oldu.

2012 senesinde Idol Of Models yarışmasına katıldı ve 2. oldu. 2010 senesinde Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde yer aldı.

Çarkıfelek yarışmasında da yer alan isim, Cennet Yolu filminde de rol aldı.

Yer aldığı film ve diziler şöyle:

2016 Cennet Yolu

2015 Bambaşka

2013 Qüfür

2010 Fatmagül'ün Suçu Ne?

Yılmaz Erdoğan ile ilişki iddiaları sorulduğunda ise cevabı şöyle oldu:

"Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam ediyorum. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet haberler doğru, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık, arkadaşlar bu çok normal değil mi? Benim için çok değerli bir insan"