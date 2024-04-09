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Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 21:41 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 21:45

Çekmeköy Güngören ve Turgut Özal sokakta yaşanan elektrik kesintisinin 22.34'te bitmesi bekleniyor

9 Nisan akşamı Çekmeköy'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar ne zaman gelecek sorusuna cevap aradı. Güngören sokakta olan kesintiye dair bilgiler...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Çekmeköy Güngören ve Turgut Özal sokakta yaşanan elektrik kesintisinin 22.34&#039;te bitmesi bekleniyor

Bugün Çekmeköy'ün 2 sokağında oluşan elektrik arızasının ardından ne zaman bitecek merak edildi. 9 Nisan Salı akşamı meydana gelen kesintiye dair bilgiler.

Güngören ve Turgut Özal sokaktaki planlı kesintinin 22.34'te bitmesi bekleniyor. 

Ömerli ve Akdiken sokakta meydana gelen kesintinin ise ne zaman biteceği henüz belli değilken çalışmalar devam ediyor. Kısa süre içerisinde sorunun giderilmesi beklenmektedir.

Kaynak: TGRT Haber
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