09 Ocak 2024 23:19 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 23:22
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi ne zaman? Cem Yılmaz nerede sahneye çıkacak?
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra hazırladığı "CMXXIV" adını taşıyan gösterisiyle sevenleriyle buluşacak. Gösterinin tarihlerine ve biletlerine dair ayrıntılar haberimizde...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni stand-up gösterisini, 7 Şubat'tan itibaren Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde izleyenlerin beğenisine sunacak.
Sezon boyunca Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek gösterinin biletleri, 10 Ocak Çarşamba günü 12.00'de "passo.com.tr"de satışa açılacak.
Ünlü komedyen X hesabından yaptığı paylaşımda "2024 gösterilerimin biletleri yarın "12.00'de satışta. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.