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    • 09 Ocak 2024 23:19 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 23:22

    Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi ne zaman? Cem Yılmaz nerede sahneye çıkacak?

    Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER

    Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra hazırladığı "CMXXIV" adını taşıyan gösterisiyle sevenleriyle buluşacak. Gösterinin tarihlerine ve biletlerine dair ayrıntılar haberimizde...

    Cem Yılmaz&#039;ın yeni gösterisi ne zaman? Cem Yılmaz nerede sahneye çıkacak?
    Cem Yılmaz, Stand Up

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni stand-up gösterisini, 7 Şubat'tan itibaren Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde izleyenlerin beğenisine sunacak.

    Sezon boyunca Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek gösterinin biletleri, 10 Ocak Çarşamba günü 12.00'de "passo.com.tr"de satışa açılacak.

    Ünlü komedyen X hesabından yaptığı paylaşımda "2024 gösterilerimin biletleri yarın "12.00'de satışta. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

    Haberler>Aktüel>Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi ne zaman? Cem Yılmaz nerede sahneye çıkacak?
    cem yılmazstand up
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