Cemil Kazancı hayatı ve biyografisi

09 Nisan 2024 08:55 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 09:13

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) seçim kararının ardından adı gündeme gelmeye başlayan Cemil Kazancı'nın hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok vatandaş Cemil Kazancı'nın nereli, kaç yaşında, serveti ne kadar gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Detaylar, haberimizde.

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

Cemil Kazancı 1961 yılında doğmuştur. 63 yaşında olan ve tam adı Şaban Cemil Kazancı olan iş insanı çalışma hayatına aile şirketlerinde başlamıştır. 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda rol almıştır. Günümüzde Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luğunu yapmaktadır. Ayrıca Kazancı Holding'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO ile grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

CEMİL KAZANCI NERELİ?

Cemil Kazancı aslen Rizelidir.