16 Ocak 2024 10:54 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:54

Uzun süredir kanserle mücadele eden müzisyen Çetin Körükçü öldü mü? soruları sanatseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çetin Körükçü kimdir, öldü mü? Çetin Körükçü neden öldü?

ÇETİN KÖRÜKÇÜ ÖLDÜ MÜ?

Türk sanat müziği sanatçısı Çetin Körükçü, 75 yaşında ve kanserle mücadele ediyordu. Çetin Körükçü kimdir, neden vefat etti? Öldü mü?

Müzisyen Çetin Körükçü vefat etti. 75 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ölümünü şarkıcı Umut Akyürek açıkladı.

ÇETİN KÖRÜKÇÜ NEDEN ÖLDÜ?

Çetin Körükçü'nün cenaze programı henüz belli olmadı. Ünlü sanatçı kanserle verdiği mücadeleyi kazanamayarak 15 Ocak günü hayata gözlerini yumdu.

ÇETİN KÖRÜKÇÜ KİMDİR?

Çetin Körükçü 11 Kasım 1948'de Gaziantep’te dünyaya geldi. İlkokulu Gaziantep’te, orta öğrenimi İstanbul’da Vefa Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra iki yıl Nazmi Atlığ’dan müzik adına özel ders aldı. 1970 yılından itibaren, İleri Türk Müziği Konservatuarı Derneği’nde Dr. Teoman Önaldı ile çalışmaya başladı. 1974 yılında Önaldı’nın görev gereği ayrılmasından sonra koronun yönetimini devraldı. Koronun TRT İstanbul Radyosu’nda yaptığı programları ve bütün konserlerini yöneterek, bugüne kadar yaklaşık 150 performans sergiledi.

1985'ten eşi Nesrin Körükçü ile düet yapmaya başladı. Birlikte, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verdi, radyo, televizyon programlarına imza attı.

Çetin Körükçüoğlu'nun 1998’de yayımlamış 'Türk Sanat Müziği' adlı bir de kitabı var.