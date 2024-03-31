CHP 2019 yerel seçiminde kaç belediye kazandı, hangi iller?

31 Mart 2024 17:46 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:57

Yerel seçim sonrası dolar ve altını ne bekliyor? Oyları etkileyen piyasalar ve enflasyon

Yerel seçim sonrası dolar ve altını ne bekliyor? Oyları etkileyen piyasalar ve enflasyon

Türkiye bugün oy kullanmak için sandıkta buluştu. 31 Mart 2024 yerel seçiminde heyecan devam ederken vatandaşlar 2019 yerel seçiminde CHP'nin kaç belediye kazandığını araştırmaya başladı. 2019 yerel seçimine dair araştırılanlar hakkında detaylar...

CHP 2019 SEÇİMİNDE KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

2019 yerel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi, 11 büyükşehir, 10 il, 191 ilçe ve 51 beldede seçimi kazandı.

2019 SEÇİMDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimde katılım oranı %84,6 oldu. 14 Mayıs seçiminde 64.191.285 seçmen sayısı olurken kullanılan oy sayısı 55.833.153 olmuştu. Katılım oranı ise % 87,04 olarak belirlendi. 28 Mayıs 2023 genel seçiminde ise 64.197.454 seçmen sayısı olurken 54.023.601 oy kullanıldı. Katılım oranı % 84,15 oldu.

31 MART 2024 YEREL SEÇİM KAÇ KİŞİ KATILDI?

Bu sene gerçekleşen yerel seçimde kaç vatandaşın oy kullandığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.