CHP 36 ilde seçimi kazandı || 2024 seçim sonuçları

01 Nisan 2024 01:05 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:06

31 Mart yerel seçimlerinde vatandaş sandıkta oy kullandı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP, 11 Büyükşehir, 10 İl, 191 İlçe ve 51 Belde belediyesini kazanmıştı. 31 Mart 2024 seçimlerinde en çok hangi ilde oy aldığı da gündemde yerini ald.

CHP KAÇ İLDE KAZANDI?

CHP, 36 ilde seçimi kazandı.

2019 YEREL SEÇİMLERİNDE NERELERİ KAZANDI?

31 Mart 2019 yılında gerçekleşen seçimde CHP, Ankara, Adana, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın gibi iller dahil olmak üzere 11 büyükşehir, 10 ilde seçimi kazanmıştır.

YURT DIŞI SEÇMENİ OY KULLANDI MI?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar yerel seçimlerde oy kullanmamaktadır.

2024 İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Yerel seçimde yer alan adaylar şöyle: AK Parti Murat Kurum, İYİ Parti Buğra Kavuncu, Memleket Partisi Berk Hacıgüzeller, Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz, DEM Parti Meral Danış Beştaş, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu, CHP Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi Birol Aydın