CHP adayı Tahsin Erdem Zonguldak'ta yüzde kaç oy aldı? İşte ilk sonuçlar

31 Mart 2024 20:01 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:06

1 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Zonguldak Belediye Başkan adaylığı ile gündeme gelen Tahsin Erdem'in kaç oy aldığı ve seçimi kazanıp kazanmadığı insanlar tarafından merak ediliyor. Tahsin Erdem Zonguldak'da .... oy aldı ve seçimi resmi olmayan sonuçlara göre (kazandı/kazanamadı). İşte detaylar...

TAHSİN ERDEM ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?

Tahsin Erdem CHP'den Zonguldak Belediye Başkan adayı olmuştu. Tahsin Erdem resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 50,60 oy aldı. Ancak sandıkların henüz yüzde 66,60'ı açıldı. En yakın rakibi AK Parti adayı Ömer Selim Alan ise yüzde 37,40 oy aldı.

31 Mart 2024 Zonguldak yerel seçim sonuçları şöyle:

AK Parti - Ömer Selim Alan: Yüzde 37,40

Cumhuriyet Halk Partisi - Tahsin Erdem: Yüzde 50,60