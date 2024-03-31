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31 Mart 2024 20:01 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:06

CHP adayı Tahsin Erdem Zonguldak'ta yüzde kaç oy aldı? İşte ilk sonuçlar

Tahsin Erdem CHP'den Zonguldak Belediye Başkan adayı olmuştu. İlk sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar Tahsin Erdem'in seçimi kazanıp kazanmadığını ve yüzde kaç oy aldığını araştırıyor. Tahsin Erdem ilk resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50,60 oy aldı ve sandıkların 66,60'ı açıldı. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
CHP adayı Tahsin Erdem Zonguldak&#039;ta yüzde kaç oy aldı? İşte ilk sonuçlar

1 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Zonguldak Belediye Başkan adaylığı ile gündeme gelen Tahsin Erdem'in kaç oy aldığı ve seçimi kazanıp kazanmadığı insanlar tarafından merak ediliyor. Tahsin Erdem Zonguldak'da .... oy aldı ve seçimi resmi olmayan sonuçlara göre (kazandı/kazanamadı). İşte detaylar...

Tahsin Erdem Zonguldak'ta yüzde kaç oy aldı? İşte ilk sonuçlar - 1. Resim

TAHSİN ERDEM ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?

Tahsin Erdem CHP'den Zonguldak Belediye Başkan adayı olmuştu. Tahsin Erdem resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 50,60 oy aldı. Ancak sandıkların henüz yüzde 66,60'ı açıldı. En yakın rakibi AK Parti adayı Ömer Selim Alan ise yüzde 37,40 oy aldı. 

31 Mart 2024 Zonguldak yerel seçim sonuçları şöyle:

AK Parti - Ömer Selim Alan: Yüzde 37,40

Cumhuriyet Halk Partisi - Tahsin Erdem: Yüzde 50,60

Kaynak: TGRT Haber
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