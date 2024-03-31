CHP Adıyaman Belediye Başkan adayı Abdurrahman Tutdere ilk verilere göre %49.54 oy ile önde

31 Mart 2024 20:10 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:12

Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da yerel seçim heyecanı dorukta. Adıyaman'da yaşayanlar, belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve il genel meclisi üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Kimin büyükşehir belediye başkanı seçileceği merak konusu. İşte detaylar...

ADIYAMAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI: ABDURRAHMAN TUTDERE ÖNDE

Adıyaman'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde oy sayımı devam ediyor. Resmi sonuçlara göre, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Abdurrahman Tutdere ismi önde. %49.54 oy oranıyla, açılan sandık oranı ise %11.70 olarak gerçekleşti. Rakibi Ziya Polat ise %28.24 oy almış durumda.