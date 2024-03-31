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31 Mart 2024 20:15 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:16

CHP Amasya Belediye Başkan adayı Turgay Sevindi ilk verilere göre %40.58 oy ile önde

Amasya'da gerçekleşen yerel seçimlerin sonuçları merakla bekleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? İşte, Amasya'daki yerel seçim sonuçları ve anlık olarak oy oranları...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
CHP Amasya Belediye Başkan adayı Turgay Sevindi ilk verilere göre %40.58 oy ile önde

Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da da yerel seçim heyecanı dorukta. Amasya'da yaşayanlar, belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve il genel meclisi üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Kimin büyükşehir belediye başkanı seçileceği merak konusu. İşte detaylar...

AMASYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI: TURGAY SEVİNDİ ÖNDE

Amasya'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde oy sayımı devam ediyor. Resmi sonuçlara göre, Amasya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Turgay Sevindi ismi önde. %40.58 oy oranıyla, açılan sandık oranı ise %53.60 olarak gerçekleşti. Rakibi Mehmet Uyanık ise %28.77 oy almış durumda.

Kaynak: TGRT Haber
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