CHP Ankara'da 16 ilçeyi kazandı

01 Nisan 2024 11:43 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:52

Türkiye'nin gündeminde yer alan yerel seçimde sonuçlar 13 Nisan'da resmi olarak açıklanacak. Seçim sonuçlarına göre Ankara'yı kazanan CHP'nin hangi ilçeleri aldığı da merak konusu oldu. İşte yerel seçim sonuçlarına dair...

CHP ANKARA'DA HANGİ İLÇELERİ KAZANDI?

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara'nın 16 ilçesini kazandı. Kazanılan ilçeler şöyle:

Çankaya, Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, Polatlı, Haymana, Keçiören, Çankaya, Gölbaşı, Mamak, Elmadağ, Etimesgut, Şereflioçhisar, Kahramankazan, Kalecik ve Güdül.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024

Ankara'da yüzde 60.36'lık oyla Mansur Yavaş kazanırken, Turgut Altınok %31.69 oy aldı. Kesin sonuçlar YSK tarafından 13 Nisan'da açıklanacak.

KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kesin sonuçların 13 Nisan'da YSK tarafından duyurulması bekleniyor.

YKS Başkanı Ahmet Yener bugün açıklamada bulundu. Şu sözleri söyledi:

"Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne 34 siyasi partimiz katılmıştır. 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı için açılan sandık oranı yüzde 99,99'dur.