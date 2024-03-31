CHP Çankırı Belediye Başkan adayı İlhan Tekin ilk verilere göre yüzde 6,75 oy aldı

31 Mart 2024 20:11 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:15

Yerel seçim heyecanı devam ederken vatandaşlar CHP’nin Çankırı Belediye Başkan adayı olan Tekin’in kaç oy aldığını araştırmaya başladı. Seçimde heyecan devam ederken İlhan Tekin’de dair detaylar araştırılıyor.

KAZANDI MI?

Tekin, ilk açılan sandıklar sonucunda elde edilen verilere göre şu an için %6.75 oy aldı. Açılan sandık sayısı ise %1.15 oldu. MHP adayı İsmail Hakkı Esen ise yüzde 43.15 oy aldı.

İLHAN TEKİN KİMDİR?

1956 senesinde Çankırı'nın dünyaya geldi. İlk, ortaokul eğitimini Kurşunlu'da tamamladı ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra çalışma hayatına atılan İlhan Tekin, Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak 1979 yılında göreve başladı. Bu dönemle birçok sendika ve sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev alan İlhan Tekin, 2008 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü. Evli ve 2 çocuk babası İlhan Tekin, 2008 yılında emekli oldu.