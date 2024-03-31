CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu ilk verilere göre yüzde 54.42 oy aldı! Beşikçioğlu'nun oy oranı

31 Mart 2024 20:50 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:41

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olan Erdal Beşikçioğlu'nun yüzde kaç oy aldığı araştırılıyor. Vatandaşlar ise kazandı mı sorusuna cevap arıyor. Etimesgut'ta anlık olarak %8.30 sandık açıldı. İşte 31 Mart yerel seçimde oy oranı...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KAZANDI MI?

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı %54.42 oy aldı. Şu an olarak açılan sandık sayısı yüzde 1,25 oldu.

HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Beşikçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu.

KİMDİR?

5 Ocak 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlamıştır. 1989 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. 1993 senesinde mezun olmasının ardından Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak başlamıştır. 1995-96 aralığında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Müdür Vekili olarak görev yapmıştır.