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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 20:50 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:41

CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu ilk verilere göre yüzde 54.42 oy aldı! Beşikçioğlu'nun oy oranı

Yerel seçim heyecanı devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu yüzde kaç oy aldı, belediye başkanı seçildi mi? 31 Mart 2024 yerel seçiminde yüzde kaç oy aldığı merak ediliyor. Gündemde yer alan adaylardan olan Beşikçioğlu, ilk açılan sandıkların verilerine göre %54.42 oy aldı. Vatandaşlar ise kaç oy aldı, kazandı mı ve kim önde gibi soruları araştırıyor.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu ilk verilere göre yüzde 54.42 oy aldı! Beşikçioğlu&#039;nun oy oranı

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olan Erdal Beşikçioğlu'nun yüzde kaç oy aldığı araştırılıyor. Vatandaşlar ise kazandı mı sorusuna cevap arıyor. Etimesgut'ta anlık olarak %8.30 sandık açıldı. İşte 31 Mart yerel seçimde oy oranı...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KAZANDI MI?

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı %54.42 oy aldı. Şu an olarak açılan sandık sayısı yüzde 1,25 oldu.

HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Beşikçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu.

CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu ilk verilere göre yüzde 53,16 oy aldı - 1. Resim

KİMDİR?

5 Ocak 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlamıştır. 1989 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. 1993 senesinde mezun olmasının ardından Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak başlamıştır. 1995-96 aralığında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Müdür Vekili olarak görev yapmıştır.

Kaynak: TGRT Haber
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