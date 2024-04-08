CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in hayatı ve biyografisi

08 Nisan 2024 09:55 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 09:59

Son zamanlarda ismini sıklıkla duyduğumuz isimler arasında olan Gökan Zeybek'in hayatı merak ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan yardımcısı olan ismin hayatı ve biyografisi...

1964 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1983 senesinde SODEP'te siyasi hayatına başladı ve CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı yaptı. 1994 genel seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkan adayı oldu.

1997 - 1999 aralığında CHP İstanbul Yerel Yönetimler Komisyonu Sekreteri, 2001-2003 CHP İstanbul İl Spor Komisyonu Sekreteri, İstanbul'da 2004 Türkiye yerel seçimlerinde CHP Sarıyer belediye başkan adayı oldu.

2009 - 2011 aralığında İBB CHP Grup Sözcüsü, 2014-2018 aralığında Sarıyer belediye başkan yardımcısı oldu. TBMM 27. ve 28. dönem CHP İstanbul milletvekilidir

2001-2012 aralığında İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve 2008-2012 aralığında başkan yardımcısı görevlerini yürüttü. 1999 - 2003 Şirintepespor Kulübü başkanı ve 2012-2016 aralığında Sarıyerspor Kulübü asbaşkanı olarak görev yaptı.

Evli ve 2 çocuk sahibidir. Mehmet Zeybek ile de kardeştir.