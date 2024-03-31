31 Mart 2024 19:41 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:09
CHP Hatay Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ilk açılan sandık verilerine göre %40,66 oy aldı
Lütfü Savaş kazandı mı? Cumhuriyet Halk Partisi’nin Hatay Belediye Başkanı olan Lütfü Savaş’ın yüzde kaç oy aldığı merak konusu olurken kazandı mı sorusu da gündemde yer aldı. 31 Mart günü yerel seçim heyecanı son hızla devam ederken Lütfü Savaş’ın aldığı oy oranına dair bilgiler…
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
CHP Hatay Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş’ın yerel seçimde kazanıp kazanmadığı gündemde yer alırken yüzde kaç oy aldığı da gündemde yerini aldı. Vatandaşlar kazandı mı sorusuna cevap arıyor. İşte sonuçlar…
LÜTFÜ SAVAŞ NEREDEN ADAY?
Savaş, CHP’nin Hatay Belediye Başkan adayıdır.
KİMDİR?
1965 senesinde dünyaya geldi. Eğitimlerini Antakya’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Kayseri'nin Develi ve Balıkesir'in Burhaniye ilçelerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda pratisyen hekim mesleğini yaptı. 2000 yılında İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nde uzmanlık eğitimini tamamladı.
Kaynak: TGRT Haber