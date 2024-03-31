CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş'ın hayatına dair bilgiler

31 Mart 2024 23:54 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:01

Türkiye bugün sandıkta buluştu. Yerel seçim için oy kullanan vatandaşlar ise adayların hayatlarını araştırmaya başladı. Merak edilenler arasında ise Sinem Dedetaş'ın evli olup olmadığı yer aldı. İşte hayatı ve biyografisi!

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

1981 yılında Eskişehir'de doğan Dedetaş, üniversite eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde yapmıştır. 2019 yılından 2023 yılına kadar İBB'nin iştirak şirketi İstanbul Şehir Hatlarında Genel Müdürlük yapmıştır.

EVLİ Mİ?

Sinem Dedetaş evlidir.