31 Mart 2024 23:54 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:01
CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş'ın hayatına dair bilgiler
31 Mart yerel seçiminde oy sayımı devam ederken CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan adayı olan Sinem Dedetaş hakkında kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular araştırıldı. Gündemde yer alan Dedetaş'ın hayatı ve biyografisi...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye bugün sandıkta buluştu. Yerel seçim için oy kullanan vatandaşlar ise adayların hayatlarını araştırmaya başladı. Merak edilenler arasında ise Sinem Dedetaş'ın evli olup olmadığı yer aldı. İşte hayatı ve biyografisi!
SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?
1981 yılında Eskişehir'de doğan Dedetaş, üniversite eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde yapmıştır. 2019 yılından 2023 yılına kadar İBB'nin iştirak şirketi İstanbul Şehir Hatlarında Genel Müdürlük yapmıştır.
EVLİ Mİ?
Sinem Dedetaş evlidir.
Kaynak: TGRT Haber