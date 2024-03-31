Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş'ın hayatına dair bilgiler
31 Mart 2024 23:54 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:01

CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş'ın hayatına dair bilgiler

31 Mart yerel seçiminde oy sayımı devam ederken CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan adayı olan Sinem Dedetaş hakkında kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular araştırıldı. Gündemde yer alan Dedetaş'ın hayatı ve biyografisi...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş&#039;ın hayatına dair bilgiler

Türkiye bugün sandıkta buluştu. Yerel seçim için oy kullanan vatandaşlar ise adayların hayatlarını araştırmaya başladı. Merak edilenler arasında ise Sinem Dedetaş'ın evli olup olmadığı yer aldı. İşte hayatı ve biyografisi!

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

1981 yılında Eskişehir'de doğan Dedetaş, üniversite eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde yapmıştır. 2019 yılından 2023 yılına kadar İBB'nin iştirak şirketi İstanbul Şehir Hatlarında Genel Müdürlük yapmıştır.

CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş'ın hayatına dair bilgiler - 1. Resim

EVLİ Mİ?

Sinem Dedetaş evlidir.

Kaynak: TGRT Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...