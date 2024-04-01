01 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:01
CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeler 2024 yerel seçim
31 Mart yerel seçimi dün akşam tamamlandı. Türkiye'nin yakından takip ettiği seçim sonuçlarının ardından çoğu belediyede dengeler değişti. En sık aratılanlar arasında ise CHP'den AK Parti'ye geçen belediyelerin hangileri olduğu yer aldı. İşte CHP'nin kaybettiği, AK Parti'nin kazandığı belediyeler...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye, dün sandıkta buluştu. Vatandaşların heyecanla takip ettiği seçim sonuçlarından sonra hangi belediyeyi hangi parti kazandı araştırılıyor. CHP, 2024 yerel seçiminde Hatay'da kaybetti. Detaylar...
CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN İLLER
2024 seçiminde Hatay'da kazanan AK Parti oldu. Daha önceki senelerde CHP'nin kazandığı belediyeler arasında yer alıyordu.
CHP'NİN YENİ KAZANDIĞI İLLER 2024
Seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı yeni belediyeler şöyle:
Adıyaman
Afyonkarahisar
Amasya
Balıkesir
Bursa
Denizli
Giresun
Kastamonu
Kütahya
Manisa
Uşak
Zonguldak
Kırıkkale
Bartın
Kilis
Kaynak: TGRT Haber