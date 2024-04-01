CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeler 2024 yerel seçim

01 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:01

Türkiye, dün sandıkta buluştu. Vatandaşların heyecanla takip ettiği seçim sonuçlarından sonra hangi belediyeyi hangi parti kazandı araştırılıyor. CHP, 2024 yerel seçiminde Hatay'da kaybetti. Detaylar...

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN İLLER

2024 seçiminde Hatay'da kazanan AK Parti oldu. Daha önceki senelerde CHP'nin kazandığı belediyeler arasında yer alıyordu.

CHP'NİN YENİ KAZANDIĞI İLLER 2024

Seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı yeni belediyeler şöyle:

Adıyaman

Afyonkarahisar

Amasya

Balıkesir

Bursa

Denizli

Giresun

Kastamonu

Kütahya

Manisa

Uşak

Zonguldak

Kırıkkale

Bartın

Kilis