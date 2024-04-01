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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:01

CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeler 2024 yerel seçim

31 Mart yerel seçimi dün akşam tamamlandı. Türkiye'nin yakından takip ettiği seçim sonuçlarının ardından çoğu belediyede dengeler değişti. En sık aratılanlar arasında ise CHP'den AK Parti'ye geçen belediyelerin hangileri olduğu yer aldı. İşte CHP'nin kaybettiği, AK Parti'nin kazandığı belediyeler...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
CHP&#039;den AK Parti&#039;ye geçen belediyeler 2024 yerel seçim

Türkiye, dün sandıkta buluştu. Vatandaşların heyecanla takip ettiği seçim sonuçlarından sonra hangi belediyeyi hangi parti kazandı araştırılıyor. CHP, 2024 yerel seçiminde Hatay'da kaybetti. Detaylar...

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN İLLER

2024 seçiminde Hatay'da kazanan AK Parti oldu. Daha önceki senelerde CHP'nin kazandığı belediyeler arasında yer alıyordu. 

CHP'NİN YENİ KAZANDIĞI İLLER 2024

Seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı yeni belediyeler şöyle:

Adıyaman

Afyonkarahisar    

Amasya

Balıkesir    

Bursa

Denizli

Giresun

CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeler 2024 yerel seçim - 1. Resim

Kastamonu    

Kütahya

Manisa

Uşak

Zonguldak

Kırıkkale

Bartın

Kilis

Kaynak: TGRT Haber
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