01 Nisan 2024 01:46 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:55
CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde tekrar kazandığı illerin listesi
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Vatandaşlar CHP'nin hangi illeri tekrar kazandığını araştırıyor. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Gündemde yer alan konulardan biri olan CHP'nin tekrar kazandığı iller insanlar tarafından merak ediliyor. İnsanlar "CHP hangi illeri tekrar kazandı?" sorusunun cevabını arıyor. Detaylar haberimizde...
CHP'NİN TEKRAR KAZANDIĞI İLLERİN LİSTESİ
CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde resmi olmayan oy oranlarına göre tekrar kazandığı iller şöyle:
İzmir
Kırşehir
Muğla
Sinop
Tekirdağ
Ardahan
Yalova
Kaynak: TGRT Haber