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01 Nisan 2024 01:46 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:55

CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde tekrar kazandığı illerin listesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Vatandaşlar CHP'nin hangi illeri tekrar kazandığını araştırıyor. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
CHP&#039;nin 2024 yerel seçimlerinde tekrar kazandığı illerin listesi

Gündemde yer alan konulardan biri olan CHP'nin tekrar kazandığı iller insanlar tarafından merak ediliyor. İnsanlar "CHP hangi illeri tekrar kazandı?" sorusunun cevabını arıyor. Detaylar haberimizde...

CHP'NİN TEKRAR KAZANDIĞI İLLERİN LİSTESİ

CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde resmi olmayan oy oranlarına göre tekrar kazandığı iller şöyle:

İzmir

Kırşehir

Muğla

Sinop

Tekirdağ

Ardahan

Yalova

CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde tekrar kazandığı illerin listesi - 1. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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