CHP'nin yeni kazandığı illerin listesi

01 Nisan 2024 01:28 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:34

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından partilerin oy oranları resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. CHP'nin yeni kazandığı iller ise insanlar tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir.

CHP'NİN YENİ KAZANDIĞI İLLER HANGİLERİ?

CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre yeni kazandığı iller şöyle:

Adıyaman

Afyonkarahisar

Amasya

Balıkesir

Bursa

Denizli

Giresun

Kastamonu

Kütahya

Manisa

Uşak

Zonguldak

Kırıkkale

Bartın

Kilis