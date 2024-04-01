01 Nisan 2024 01:28 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:34
CHP'nin yeni kazandığı illerin listesi
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı iller belli oldu. Sonuçların ardından vatandaşlar CHP'nin yeni kazandığı illerin hangisi olduğunu araştırmaya başladı. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından partilerin oy oranları resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. CHP'nin yeni kazandığı iller ise insanlar tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir.
CHP'NİN YENİ KAZANDIĞI İLLER HANGİLERİ?
CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre yeni kazandığı iller şöyle:
Adıyaman
Afyonkarahisar
Amasya
Balıkesir
Bursa
Denizli
Giresun
Kastamonu
Kütahya
Manisa
Uşak
Zonguldak
Kırıkkale
Bartın
Kilis
Kaynak: TGRT Haber