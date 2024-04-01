CHP'nin yerel seçimlerde tekrardan kazandığı iller belli oldu
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'nin tekrar kazandığı illerin listesi haberimizde yer alıyor.
Türkiye'de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı.
Sonuçların açıklanması ile birlikte CHP'nin tekrar kazandığı iller belli oldu.
CHP 2019 yerel seçimlerinde aldığı 20 ili tekrardan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kazandı.
CHP'nin tekrardan kazandığı iller Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Ardahan ve Yalova oldu.
CHP Ankara'da yüzde 60,40, Aydın'da yüzde 50,50, Edirne'de yüzde 46,70, İstanbul'da yüzde 51,10 ve Muğla'da 54.90 oy oranı ile kazandı.
CHP Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu.