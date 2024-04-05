Çift kur sistemi piyasada ikili kurun yer almasına sebep olmakta

05 Nisan 2024 12:51 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:12

Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 4 Nisan 2024 Perşembe dolar euro ve döviz kurları

Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 4 Nisan 2024 Perşembe dolar euro ve döviz kurları

Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 3 Nisan 2024 Çarşamba dolar euro ve döviz kurları

Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 3 Nisan 2024 Çarşamba dolar euro ve döviz kurları

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı tarafından çift kur uygulaması açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Detaylar, haberimizdedir.

ÇİFT KUR SİSTEMİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Çift kur uygulaması piyasada ikili kurun yer alması anlamına geliyor. Uygulama ihracatçıların ihtiyacını karşılayabilmek için Merkez Bankası tarafından yeni bir kur oranının belirlenmesini ifade etmektedir.