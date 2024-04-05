05 Nisan 2024 12:51 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:12
Çift kur sistemi piyasada ikili kurun yer almasına sebep olmakta
Son zamanlarda gündemde yer alan konulardan biri olan "çift kur" uygulamasının ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar çift kur sisteminin ne anlama geldiğini de merak ediyor. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı tarafından çift kur uygulaması açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Detaylar, haberimizdedir.
ÇİFT KUR SİSTEMİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
Çift kur uygulaması piyasada ikili kurun yer alması anlamına geliyor. Uygulama ihracatçıların ihtiyacını karşılayabilmek için Merkez Bankası tarafından yeni bir kur oranının belirlenmesini ifade etmektedir.
Kaynak: TGRT Haber