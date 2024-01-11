Çocuğu okula giden annelere destek (SED) ne zaman, ne kadar verilecek? SED ödemesi başvuru nasıl, nereden yapılır?

11 Ocak 2024 15:33 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:08

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca çocuğu okula giden anneleri sevindirecek bir destek ödemesi açıklaması yaptı. Ocak 2024 itibariyle başlayacak olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, okunan okula göre ailelere yönlendirilen destekle ilgili ayrıntıları içeriyor.

SED ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, SED ödemelerinin ekonomik yoksulluk içinde olan ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yönelik geçici bir süre verilen ekonomik destekler olduğu belirtildi. Ailenin kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda başvuru yapacak ailelerin belirli şartları karşılaması gerekiyor.

2024 SED ÖDEMESİ NE KADAR?

Çocuğu okula giden annelere yapılan SED ödemesi miktarları okul türlerine göre değişiklik gösteriyor. Ödemeler şu şekilde açıklandı:

Okul öncesi için ödeme: 2.421 TL'den 3.614 TL'ye,

İlköğretimde okuyan çocuk için: 3.632 TL'den 5.421 TL'ye,

Ortaöğretimde okuyan için: 3.874 TL'den 5.782 TL'ye,

Yükseköğrenimde okuyan için: 4.358 TL'den 6.505 TL'ye.