Çorlu'da yangın son dakika! Çerkezköy yangınında son durum

05 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:23

Bugün Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde olan yangının ardından nerede olduğu merak edildi. Olay yerine jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ayrıntılar...

5 Nisan günü Tekirdağ Ergene Velimeşe’de meydana gelen olayın nedeni henüz belirlenmezken fabrikanın bez kurutma alanında çıktığı biliniyor.

Ekipler çalışmalarına devam ederken çevre illerden de destek geldi. Dumandan etkilenen işçilerin ise sağlık kontrolleri yapılıyor.