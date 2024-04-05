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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:23

Çorlu'da yangın son dakika! Çerkezköy yangınında son durum

Tekirdağ Ergene Velimeşe’de bugün meydana gelen yangının ardından detayları merak edildi. Dumanların yükselmesinin ardından nerede, neden çıktığı aratıldı. Tekstil fabrikasındaki bez kurutma bölümünde meydana gelen olay hakkında...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

Bugün Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde olan yangının ardından nerede olduğu merak edildi. Olay yerine jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ayrıntılar...

5 Nisan günü Tekirdağ Ergene Velimeşe’de meydana gelen olayın nedeni henüz belirlenmezken fabrikanın bez kurutma alanında çıktığı biliniyor.

Ekipler çalışmalarına devam ederken çevre illerden de destek geldi. Dumandan etkilenen işçilerin ise sağlık kontrolleri yapılıyor. 

Çorlu'da yangın son dakika! Çerkezköy yangınında son durum - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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