Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu nedir? Creed filminin oyuncuları kimdir?
24 Mart 2024 10:06 - Güncelleme : 24 Mart 2024 11:39

Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu nedir? Creed filminin oyuncuları kimdir?

Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ve oyuncuları insanlar tarafından merak ediliyor. Bir boksörün hikayesinin anlatıldığı filmde başrol koltuğunu Michael B. Jordan ile Sylvester Stallone paylaşıyor. İşte filmin detayları...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu nedir? Creed filminin oyuncuları kimdir?

Yönetmen koltuğunda Ryan Coogler'ın yer aldığı Creed: Efsanenin Doğuşu filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2015 yılında vizyona giren filmle ilgili birçok insan 'konusu ne, oyuncuları kim?' gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Filmin ayrıntıları ile ilgili detaylar haberimizde...

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film yetimhanede yetişen 'Kimsesiz Adonis' adlı bir çocuğu konu almaktadır. Yetimhanede kavgacılığı ile tanınan Adonis bir gün babasını tanıdığını iddia eden bir kadın ile tanışır. Kadın kendisini ziyaret eder ve yetimhaneden çıkarmak istediğini söyler. Bu kadın babasının eşidir. Ancak Adonis'in babası hayatta değildir. Kadın daha sonra Adonis'e babasının efsanevi bir boksör olan Apollo Creed olduğunu söyler. Buradan sonra filmde Adonis babası gibi efsane bir boksör olmak için çabalar ve Rocky Balboa'nın kapısını çalar.

Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu nedir? Creed filminin oyuncuları kimdir? - 1. Resim

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle:

Michael B. Jordan - Adonis Johnson

Sylvester Stallone - Rocky Balboa

Tessa Thompson - Bianca

Phylicia Rashad - Mary Anne Creed

Wood Harris - Tony 'Liitle Duke' Burton

Tony Bellew - 'Pretty' Ricky Conlan

Ritchie Coster - Pete Sporino

Graham McTavish - Tommy Holiday

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...