Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak mı?

31 Mart 2024 21:29 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:40

Türkiye'de sandıklar 08.00'de başladı ve 17.00'de kapandı. Vatandaşın gündeminde ise Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması yer aldı. Yerel seçimde açılan sandık oranı şu an için %42,07 iken sonuçlar bekleniyor. Ekrem İmamoğlu %55.78 oy alırken Murat Kurum %39.71 oy ile devam ediyor. Sonuçların netleşmesiyle beraber gelişmelere tgrthaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI YAPACAK MI?

31 Mart 2024 yerel seçiminin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkez'inde saat 22.30'da konuşma yapması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KİM ÖNDE?

Şu an için sandıklar tamamen açılmadı. Açılan sandık oranı %42,45 olurken İmamoğlu yüzde 55.72 ile devam ederken Kurum, 39.75 oy ile devam ediyor.

ANKARA'DA KİM KAZANIYOR?

Seçimde henüz sonuçlar belli olmadı %42,84 sandık açılırken Mansur Yavaş %64.17 oy alırken Turgut Altınok yüzde 31.21 oy aldı.

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

%42,84 sandık açılırken Cemil Tugay %52.51 oy alırken Hamza Dağ % 38.29 oy aldı.