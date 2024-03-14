Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 14.00'te Ağrı mitingine katılacak

14 Mart 2024 09:25 - Güncelleme : 14 Mart 2024 09:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin her bir şehrini ziyaret etmeye devam ediyor. Yerel seçime az bir süre kala çalışmaların devam etmesiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün nerede olacağı da gündemde yer aldı. İşte 14 Mart Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN NEREDE?

Recep Tayyip Erdoğan bugün 14.00'te Ağrı mitingine katılacak. Ardından ise 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'na Haliç Kongre Merkezi'nde katılacak.

YEREL SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

31 Mart yerel seçimlerine bugün itibarıyla 16 gün kaldı.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

31 Mart yerel seçim propagandası ve yasakları 21 Mart'ta başlayacak. Seçim propagandasını 30 Mart günü saat 18.00'te biterken, seçim yasakları 31 Mart günü saat 23.59'da bitecek.