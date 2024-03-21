Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün nerede?

21 Mart 2024 09:41 - Güncelleme : 21 Mart 2024 09:42

31 Mart yerel seçimine 9 gün kala seçim çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Vatandaşın gündeminde yer alan seçimlere az bir süre kalmasıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün nerede olduğu da merak konusu oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü seçim programında Kayseri ve Kilis yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN NEREDE?

Recep Tayyip Erdoğan bugün 13:00'te Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri mitingine katıldıktan sonra 16:30'da Kilis'te halka seslenecek.

SEÇİM YASAKLARI BAŞLADI MI?

Yerel seçim propagandası ve yasakları 21 Mart günü başladı. Yerel seçim propagandası 30 Mart tarihinde saat 18.00'te biterken, seçim yasakları 31 Mart tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

2024 YEREL SEÇİM NE ZAMAN?

31 Mart yerel seçimlerine 21 Mart itibarıyla 9 gün kaldı.