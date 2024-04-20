Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek

20 Nisan 2024 19:24 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 19:40

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl hangi tarihler arasında düzenleneceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Türkiye'nin en uzun ve en prestijli yol bisikleti yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

8 gün 8 etap boyunca sporcuların yarışacağı bisiklet turu 21 Nisan'da Antalya merkezden başlayıp, 28 Nisan Pazar günü ise İstanbul'da sona erecek.

Sporcular 8 gün boyunca bin 188 kilometre boyunca pedal çevirecek.

Bisiklet turu TRT Spor ve Eurosports'tan canlı olarak yayınlanacak.