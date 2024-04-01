DEM Parti'nin kazandığı iller listesi

01 Nisan 2024 00:02 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:19

Resmi olmayan sonuçlara göre Deva Partisi 1 ilçede belediye başkanı çıkardı

Resmi olmayan sonuçlara göre Deva Partisi 1 ilçede belediye başkanı çıkardı

Sol Parti resmi olmayan ilk sonuçlara göre 1 ilçede kazandı

Sol Parti resmi olmayan ilk sonuçlara göre 1 ilçede kazandı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından resmi olmayan ilk sonuçlara göre oy oranları açıklandı. Oy oranlarının belli olması ile birlikte gündemde yer alanlar arasında DEM Parti'nin kaç il kazandığı yer aldı. İşte detaylar...

DEM PARTİ HANGİ İLLERİ KAZANDI?

DEM Parti resmi olmayan sonuçlara göre toplam 10 il kazandı. Bu iller ve oy oranları ise şöyle:

Tunceli 'de açılan sandık oranı yüzde 75, DEM Parti yüzde 40,06 ile kazandı.

Diyarbakır'da açılan sandık oranı yüzde 88,47, DEM Parti yüzde 64,31 ile kazandı.

Mardin'de açılan sandık oranı yüzde 88,43,DEM Parti yüzde 56,08 ile kazandı.

Batman'da açılan sandık oranı yüzde 88,82, DEM Parti yüzde 64,08 ile kazandı.

Siirt'te açılan sandık oranı yüzde 92,64, DEM Parti yüzde 50,35 ile kazandı.

Muş'ta açılan sandık oranı yüzde 88,27, DEM Parti yüzde 40,09 ile kazandı.

Ağrı'da açılan sandık oranı yüzde 94,44, DEM Parti yüzde 50,44 ile kazandı.

Iğdır'da açılan sandık oranı yüzde 100, DEM Parti yüzde 46,80 ile kazandı.

Van'da açılan sandık oranı yüzde 88,60, DEM Parti yüzde 55,01 ile kazandı.

Hakkari'de açılan sandık oranı yüzde 99,17, DEM Parti yüzde 48,84 ile kazandı.