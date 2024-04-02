02 Nisan 2024 15:58 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:07
DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa Hilvan'da seçim yeniden yapılacak
Yerel seçimin ardından DEM Parti'nin aldığı Hilvan'daki 15 sandığa AK Parti itiraz etti. İtiraz sonrasında ise seçim yeniden mi yapılacak merak edildi.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
31 Mart günü Türkiye, sandıkta buluştu. Yerel seçim sonucunda Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesini DEM Parti %33.2 oy oranıyla kazanmıştı. AK Parti ise 15 sandık için itirazda bulundu. İlçede seçim yeniden yapılacak.
Hilvan İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptal olmasına karar verdi ve 2 Haziran'da yenilenecek.
Hilvan'da AK Parti %30.72 oy oranıyla ikinci parti olurken Yeniden Refah Partisi yüzde 18.77 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Seçim sonuçlarında CHP %9.31 oy alırken HÜDA PAR %5.71 oy aldı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şanlıurfa'da kazanan Yeniden Refah Partisi oldu. Mehmet Kasım Gülpınar, Belediye Başkanı olarak seçildi.
Kaynak: TGRT Haber