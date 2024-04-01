Demokrat Parti yerel seçimlerde 2 ilçe ve belde kazandı

01 Nisan 2024 00:00 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:25

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından resmi olmayan ilk oy oranları açıklanmaya başladı. Seçimde Demokrat Parti'nin (DP) kaç ilçe ve belde kazandığı en çok aratılanlar arasında yer aldı. DP resmi olmayan sonuçlara göre 2 ilçe ve belde kazandı. işte kazandığı bölgeler...

DEMOKRAT PARTİ HANGİ BÖLGELERİ KAZANDI?

DP resmi olmayan sonuçlara göre 2 belde ve ilçede seçimleri kazandı. DP'nin kazandığı ilçeler ve oy oranları ise şöyle:

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yüzde 87.71 sandık açıldı. DP adayı Mesut Avcıoğlu yüzde 42,93 oy aldı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yüzde 100 oranında sandık açıldı. DP adayı Abdulbaki Kara yüzde 39,41 oy aldı.