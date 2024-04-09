Denizli ilçelerinin bayram namazı saatleri! Çivril ilçesi 06.42’de, Acıpayam ilçesi 06.44’de, Tavas ilçesi ise 06.45’de bayram namazını kılacak

09 Nisan 2024 20:10 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 11:22



Yılda iki defa Ramazan ve Kurban Bayramlarında kılınan bayram namazı, sabah namazından sonra iki rekat olarak kılınır. Bayram namazı şehirlere göre farklı saatlerde kılınmaktadır. Denizli Çivril ilçesi 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı namazını 06.42’de kılacak.

DENİZLİ ACIPAYAM İLÇESİ BAYRAM NAMAZI VAKTİ NE ZAMAN?

Mübarek Ramazan ayının bitmesiyle en özel günlerden olan Ramazan Bayramı gelmektedir. Ramazan ayında yapılan farz ve ibadetler diğer aylarda yapılanların 70 katı gibidir. Bayram namazı da farz olan ibadetlerden biridir. Bayram namazına geç kalmamaya özen gösterilmelidir. Bayram namazı saatlerine gelecek olursak Denizli Acıpayam ilçesi 06.44’de bayram namazını kılacak.

DENİZLİ TAVAS İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

“Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; ramazan ayı, sonraki ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.”

Bayram namazıyla başlayacak olan Ramazan Bayramı müslümanların en mühim günlerindendir. İbadetle geçirdikleri bir ayın sonunda bayramı en önemli ibadetle bayram namazıyla karşılamaları gerekir. Denizli Tavas ilçesi bayram namazını 06.45’de kılacak.