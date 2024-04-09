Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>Denizli Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri bayram namazını 06.46’da kılacak
09 Nisan 2024 20:00 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:35

Denizli Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri bayram namazını 06.46’da kılacak

Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle beraber bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyede il ve ilçelerin bayram namazı saatleri yer almaktadır. Denizli bayram namazı saat kaçta, Denizli Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri bayram namazını ne zaman kılacak?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
Denizli Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri bayram namazını 06.46’da kılacak

10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak olan 3 günlük Ramazan Bayramı’nın ilk günü cemaatle kılınan iki rekatlık namaz bayram namazıdır. Bayram namazı saatleri farklılık göstermektedir. Yanılmamak adına il ve ilçeye göre bayram namazı saatlerine bakmanız gerekir.

Denizli Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri bayram namazını 06.46’da kılacak - 1. Resim

DENİZLİ PAMUKKALE VE MERKEZEFENDİ İLÇELERİ BAYRAM NAMAZINI SAAT KAÇTA KILACAK?

Vacip olan bayram namazı güneş doğduktan 50 dakika sonra kılınır. Bayram namazında hutbe sünnettir. Müslümanların vahdetini gösteren en önemli ibadetlerden olan bayram namazı cemaatle kılınmalıdır. 
Denizli ilindeki müslüman vatandaşlar bayram namazına geç kalmamak için bayram namazı saatlerini araştırmaktadır. Denizli’nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri bayram namazını 06.46’da kılacak.

Kaynak: TGRT Haber
Bayramda kilo almak istemiyorsanız dikkat! Bu hataları yapmayın...Emeklide temmuz hesabı şaştı! SSK ve BAĞ-KUR'lunun zammı ilk kez memur emeklisini geçecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...