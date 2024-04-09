Denizli Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri bayram namazını 06.46’da kılacak

09 Nisan 2024 20:00 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:35

10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak olan 3 günlük Ramazan Bayramı’nın ilk günü cemaatle kılınan iki rekatlık namaz bayram namazıdır. Bayram namazı saatleri farklılık göstermektedir. Yanılmamak adına il ve ilçeye göre bayram namazı saatlerine bakmanız gerekir.

DENİZLİ PAMUKKALE VE MERKEZEFENDİ İLÇELERİ BAYRAM NAMAZINI SAAT KAÇTA KILACAK?

Vacip olan bayram namazı güneş doğduktan 50 dakika sonra kılınır. Bayram namazında hutbe sünnettir. Müslümanların vahdetini gösteren en önemli ibadetlerden olan bayram namazı cemaatle kılınmalıdır.

Denizli ilindeki müslüman vatandaşlar bayram namazına geç kalmamak için bayram namazı saatlerini araştırmaktadır. Denizli’nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri bayram namazını 06.46’da kılacak.