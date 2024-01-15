Depremzede kira yardımı bitti mi? Depremzede kira yardımı uzatıldı mı, son gün ne zaman?

15 Ocak 2024 20:17 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 20:19

Depremzede kira desteği başvuruları AFAD aracılığıyla alınıyor. Depremde binaları yıkılan, yıkılacak veya ağır hasarlı afetzedelere kira ve barınma yardımı yapılıyor. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinden sonra depremzede ailelere ödenen kira yardımı ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu destek ödemesi, depremin etkisiyle binaları yıkılan, yıkılacak veya ağır, orta hasarlı durumda olan afetzedeleri kapsıyor. Ancak, depremzede kira yardımının süresi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE KADAR?

Afetzede kira desteği başvuruları AFAD aracılığıyla alınıyor ve depremde ev sahibi olanlara 5 bin TL, kiracılara ise 3 bin TL ödeme yapıldığı biliniyor.

Başvurular e-Devlet şifresi kullanılarak “Afetzede Barınma Desteği Başvurusu” ekranından yapılıyor.