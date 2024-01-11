Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Dilan Polat ve Engin Polat kaç yıl ceza aldı? Dilan Polat tahliye edildi mi, eve geçecek mi?

11 Ocak 2024 10:57 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:56

İçeride zor günler geçiren Dilan Polat en son "Burada boğuluyorum" diyerek ailesine bir mektup göndermişti. Peki, Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Dilan Polat serbest bırakıldı mı, çıkacak mı?

DİLAN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Dilan Polat 2 çocuk annesi ve cezaevinde sık sık avukatı aracılığıyla ailesi ve çocuklarıyla iletişim kuruyor. Cezaevinde zor günler geçiren Polat ailesinin ise ne zaman çıkacağı ve ne kadar ceza alacakları merak ediliyor. Polatlar ailesinde son durum ne? Dilan Polat ve Engin Polat kaç yıl ceza aldı? Dilan Polat tahliye edildi mi, eve geçecek mi?

DİLAN POLAT TAHLİYE Mİ OLDU?

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat’a "İntihar etmek istiyorum" dediği iddia edilmiş ve bu söylem gündeme bomba gibi düşmüştü. Dilan Polat'ın psikolojisinin bozuldu ise sık sık avukatları tarafından ifade ediliyor. Dilan Polat hapiste mi, çıktı mı? Dilan Polat ve Engin Polat hangi cezaevinde? İşte detaylar...

DİLAN POLAT SERBEST BIRAKILDI MI?

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu diğer 6 şüpheli Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmayı sürdürüyor. Şu an için Polat ailesinin tahliyesi gündemde değil.