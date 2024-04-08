Diziler bu hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanmıyor (8 Nisan)

08 Nisan 2024 14:46 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 14:56

Ramazan ayının sona ermesiyle başlayacak olan bayram tatili sebebiyle diziler yeni bölümlerini bu hafta ekranlara getirmiyor. Seyirciler ise neden yayınlanmadığını merak etti.

10 Nisan'da başlayan bayram tatili 12 Nisan'da sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla tatil 9 güne çıkarıldı. Kamu çalışanları 8-9 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılıyor.

Diziler ise tatil nedeniyle yeni bölümlerini yayınlamadı. 15 Nisan Pazartesi itibarıyla diziler yayınlanmaya devam edecek.

Bugün ekranlarda olmayan diziler arasında Kızıl Goncalar ve Ömer yer aldı. Gündüz kuşağı programları da bugün ekranlara gelmedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert, En Hamarat Benim gibi yapımlar da 8 Nisan günü yayınlanmadı.

8 Nisan Now Tv yayın akışında yer alan projeler şöyle:

12.00 - Fatih Savaş ile Ramazan Sohbetleri

12.45 - Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.30 - Korkma Ben Yanındayım (tekrar)

16.30 - Prestij Meselesi

19.00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 - Kızıl Goncalar (tekrar)

23.45 - Korkma Ben Yanındayım (tekrar)