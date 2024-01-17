17 Ocak 2024 15:23 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:28

2024 yılına adım attığımız şu günlerde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik devlet tarafından verilen doğalgaz yardımı bir kez daha gündemi meşgul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle artırılan doğalgaz yardımı, bu yıl da sıcak bir konu olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik maddi destek, ısıl haritalar ile belirlenen tutarlarla iki dönemde gerçekleştiriliyor. Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2024 doğalgaz yardımı ne kadar oldu? İşte, doğalgaz yardımına dair detaylar...

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik verilen doğalgaz desteği, genellikle yılın son üç ayında ve yılın ilk üç ayında olmak üzere toplam altı aylık bir süreçte ödeniyor. 2023 yılında olduğu gibi, 2024'te de bu süreç devam edecek. Geçen yılın son üç ayı ve 2024 yılının ilk 3 ayı içinde planlanan doğalgaz yardımı ödemelerinin, bu dönem içerisinde ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılması bekleniyor.

2024 DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yılın aksine bu yıl doğalgaz tüketim desteğini 8 aylık bir süreçte 900 TL ile 2500 TL arasında değişen tutarlarda artırdıklarını belirtti. Yıllık ödeme miktarı ise 1.500 TL ila 3.500 TL arasında olacak. Bu artış, ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha etkili bir maddi destek sağlanmasını amaçlıyor. Doğalgaz yardımının ne zaman yatırılacağı konusunda henüz kesin bir tarih açıklanmasa da, geçen yıl şubat ayında yapılan ödemelerin bu yıl da benzer bir dönemde gerçekleşmesi bekleniyor.