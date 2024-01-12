Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı? Ne zaman yatacak? 2024 fatura yardımı ne kadar olacak, Doğalgaz yardımı zamlandı mı?

12 Ocak 2024 14:45 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 14:46

Doğalgaz yardımı başvurusu yapanlar ‘2024 doğalgaz fatura yardımı ne kadar olacak, zamlandı mı? sorularını araştırmaya başladı. İhtiyaç sahibi ailelere verilecek olan doğalgaz destek ödemesi SYD Vakıflarınca belirlenen hanelere verilecek. Peki, Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman?

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMESİ YATTI MI?

Doğalgaz faturaları kış ayının kendini hissettirmesiyle yükselişe geçti. Faturaları ödemekte zorlanan aileler için devlet harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğalgaz desteğini artırdı. Peki, Doğalgaz yardımı ne kadar zamlandı?

DOĞALGAZ YARDIMI ZAMLANDI MI?

Doğalgaz desteği aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseldi. 2Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?' sorusu ise önem kazandı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Doğalgaz desteğinin ödeme tarihi ise henüz duyurulmadı. Doğalgaz yardımı 2023 yılında şubat ayında ödenmişti.



