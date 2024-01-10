Doğum, kreş yardımı emzirme parası kimlere verilecek? Kreş yardımı ve emzirme parasına nasıl başvurulur? 2024 Kadınlara süt ve emzirme parası, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışan annelere destek

10 Ocak 2024 10:30 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:33

Çalışan anneler için hükümet, bu yıl da doğum desteği vermeye devam ediyor. 2024 yılından çalışan annelerin alacağı destek tutarı 70 bin TL’yi aşacak. Peki çalışan anneye doğum parası ne kadar? Yarım gün desteği ne kadar oldu? Yeni doğan çocuk yardımına nasıl başvurulur?

DOĞUM PARASI NE KADAR?

Çalışan anneler özel sektörde ücretsiz izne tabi olunca devlet harekete geçti ve mağduriyetleri gidermek adına türlü ödenekler sunmaya başladı. Kadınlara süt ve emzirme parası, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışma destekleri de değişti. Devlet yardımı bu yıl 70 bin lirayı geçecek. Çalışan kadınlara destek başvurusu nasıl yapılır?

SÜT PARASI NE KADAR?

Emzirme ödeneği bu yıl için aylık 857 liraya çıktı. Anneye ödenen aylık doğum (rapor) parası günlük 444.44 lira, aylık 13 bin 333 lira oldu. Peki SSK'lı çalışan kadınlara doğum yardımı için şartlar neler?

İŞ GÖREMEMEZLİK ÖDENEĞİ VE NET DOĞUM İZNİ ÜCRETİ KAÇ TL?

İş göremezlik ödeneği günlük yatarak tedavilerde 333.38 lira, ayakta tedavilerde 444.50 lira, cenaze ödeneği de 3 bin 385 liraya yükseldi. Doğum öncesi, sonrası net izin ücreti ise ne kadar oldu? Günlük net doğum izni ücreti 444.44 lira, aylık 13 bin 333 liraya, toplam net doğum izni ücreti ise 49 bin 777 liraya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu 2024 yılı için geçerli olan prim ve ödeneklerini ne kadar oldu? Başvuru şartları neler?

İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ ŞARTLARI NELER?

Bu haktan yararlanabilmek için öncelikle en az 90 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. Annenin son üç aylık brüt ücretine göre hesaplanarak ödemeler yapılıyor.

KREŞ DESTEĞİ NE KADAR NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yeni doğan çocuk yardımında ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için de 600 lira ödeme verilecek. Çocuk yardımı için başvurularınızı internetten üzerinden veya kaymakamlıklara ulaşarak başvurulabilirsiniz.