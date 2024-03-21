Dolar düştü mü, neden? 21 Mart güncel dolar kuru fiyatları
Dolarda bugün meydana gelen düşüşün ardından vatandaşlar dolar neden düşüyor merak etti. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası mart ayı faiz oranını açıkladı. Faiz kararının açıklanmasının ardından dolar da düşüş meydana geldi. Bugün Dolar, euro ve sterlinde düşüş yaşanıyor. Güncel döviz kuru hakkında...
Dolar kurunun neden düşüş yaşadığı araştırılıyor. Bugün TCMB mart ayı faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası'nın 300 baz puan faiz artışına gitmesinin ardından dolar fiyatlarında düşüş meydana geldi. Vatandaşlar doların düşmesiyle beraber neden düştüğüne dair bilgiler araştırmaya başladı.
DOLAR NEDEN DÜŞTÜ?
21 Mart günü dolar fiyatlarında meydana gelen düşüşün sebebi Merkez Bankası'nın faiz oranını açıklaması oldu. TCMB faiz oranını 300 baz puan arttırdı. Faiz kararının açıklanmasından önce dolar 32,42 seviyesinde işlem görürken kararın açıklanmasının ardından 32,11 seviyesine düştü. dolar kuru % 0,74 gerilerken 32,13 TL'den işlem görmektedir. Euro ise faiz kararından önce 35,47 TL'den işlem görürken faiz kararının ardından 35,13 TL'ye düştü.
DOLAR DÜŞTÜ MÜ?
Dolar, faiz kararının açıklanmasının ardından düşüşe geçti. Değerli metallerde de düşüş yaşandı. 2300 TL'nin üzerinde olan gram altın faiz kararından sonra 2287 TL'ye düştü ardından da 2290 TL'den işlem gördü. Merkez Bankası'nın kararından önce 9089 seviyesinden işlem gören BIST 100 endeksi karardan sonra 14.12 itibarıyla 9033 puandan fiyatlandı.