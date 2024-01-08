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    • 08 Ocak 2024 15:39 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:40

    Donmuş kıymanın çözülmesini saatlerce beklemeyin! 10 dakikada kıyma çözdüren yöntem

    Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER

    Çalışan kişilerin en büyük derdi yemek olabilir. Akşam evde hangi yemeğin yapılacağı düşünüldükçe düşünülür. Eğer etle, kıymayla bir yemek yapılacak ise ve bu kıyma dondurucuda ise çözdürmek zaman alabilir. Ancak kıymayı kısa bir zamanda çözdürmek bazı yöntemler vardır. İşte o yöntemlere dair detaylar!

    Donmuş kıymanın çözülmesini saatlerce beklemeyin! 10 dakikada kıyma çözdüren yöntem
    Kıyma, Et, Dondurulmuş Gıda

    Donmuş kıyma çözümü ne kadar kısa olursa yemek yapma süresi de o kadar kısalacaktır. Aynı zamanda kıymanın buzunun çözülmesini kolaylaştırmakla kalmayıp, dondurucuda alandan da tasarruf edilmesini sağlayan birtakım yollar bulunmaktadır. İşte o yollar…

    10 DAKİKADA DONMUŞ KIYMA ÇÖZDÜREN YÖNTEM

    Donmuş kıymanızı ilk önce düz bir şekilde paketleyin. Kıymayı, ihtiyaçlarınıza kilitli torbalara bölün. Kıymayı poşetin içinde yaklaşık 1 santimetre kalınlığında olacak şekilde eliniz ile ya da oklavayla hafifçe düzleştirin. Bu şekilde alandan da tasarruf edersiniz.  İlk olarak soğuk suya batırmayı deneyebilirsiniz. Yaklaşık 10 dakikada veya daha yoğun kıymanın 225 gram başına yaklaşık 30 dakikada buzunu çözecektir. Bu teknik için kıymayı sızdırmaz, ancak açılıp kapanabilir bir torbaya koymanız gerekir. Kıyma torbasını soğuk su dolu bir kabın içine, tamamen su altında kalacak şekilde koyun.

    Donmuş kıymanın çözülmesini saatlerce beklemeyin! 10 dakikada kıyma çözdüren yöntem

    Başka bir yöntem ise en hızlı olanıdır ve mikrodalgayı kullanmaktır. Kıymayı tekrar kapatılabilir torbanın içinde tutarak mikrodalgaya dayanıklı bir tabağa koyabilir. Buharın çıkması için küçük bir açıklık da bırakabilirsiniz. Kıymayı çözmek için mikrodalganın buz çözme ayarını kullanabilirsiniz. Bu yöntem yalnızca 5 dakika sürecektir.

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    Etiketler
    kıymaetdondurulmuş gıda
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