Dr. Filiz Katman kimdir? Bilmedikleriniz konuğu Filiz Katman'ın mesleği nedir, kaç yaşında, nereli?

12 Ocak 2024 10:14 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:13

Bilmedikleriniz konuğu Filiz Katman kimdir? Dr. Filiz Katman izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Filiz Katman Nerede görevli? İşte detaylar...

İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasalar Araştırma Merkezi İcra Kurulu Başkanı olan Filiz Katman kimdir, kaç yaşında, nereli, ne mezunu, nerde görevli? soruları ile araştırılıyor. Siyasi dünya ülkeleri stratejileri konusunda yorum ve analizler de bulunarak izleyicilerin dikkatini çeken Filiz Katman hakkında detaylar...

FİLİZ KATMAN KİMDİR?

İcra Kurulu Başkanı, İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasalar Araştırma Merkezi Yrd. Prof. Dr. Filiz Katman, İstanbul Üniversitesi’nden Ekonomi Lisans (İngilizce), Marmara Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) yüksek lisans derecesine sahiptir. En büyük özelliği Türkiye’de Uluslararası Güvenlik ve Terörizm üzerine doktora yapan ilk sivil olmasıdır.

Yale’den Kara Harp Okulu’ndan Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Doktora derecesine sahip Türkiye'nin yetiştirdiği önemli isimlerden biridir.

Katman şu anda Enerji Politikaları ve Piyasalar Araştırma Merkezi’nde EPPAM Policy Brief’te Genel Yayın Yönetmeni ve ayrıca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Dr. Filiz Katman, aynı zamanda Türkiye’deki ilk enerji politikaları ve piyasaları merkezini tasarlamıştır.Yurt içi ve yurt dışında ülkemize gurur kaynağı olan Katman, kişisel ve proje bazında birçok ödül ve bursa sahip olmuştur.

FİLİZ KATMAN NEREDE GÖREVLİ?

Dr. Filiz Katman (İngilizce) İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevlidir. Enerji politikası ve enerji güvenliği, terörizm, güvenlik, siyasi şiddet, siber tehditler, Kafkaslar, Avrasya, NATO konularında çok sayıda makale ve kitabı vardır.

Filiz Katman tüm bunların yanında BBC World News’de uzman ve TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Konseyi Üyesidir.

FİLİZ KATMAN EĞİTİM HAYATI

Doktor Öğretim Üyesi Filiz Katman lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) bölümü, yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümü, doktora derecesini Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Terörizm programından almıştır.