Dünya Mutluluk Raporu'nda Türkiye 98. sırada yer aldı

20 Mart 2024 15:34 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:56

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Birinci Finlandiya, Türkiye'nin sıralaması ise gündemde

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Birinci Finlandiya, Türkiye'nin sıralaması ise gündemde

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Dünya mutluluk günü kapsamında 143 ülkenin yer aldığı 'Dünya Mutluluk Raporu' açıklandı. Türkiye'nin de yer aldığı raporda dünyanın en mutlu ve mutsuz ülkeleri belli oldu. İşte Dünya Mutluluk Raporu'nun detayları...

DÜNYA MUTLULUK RAPORUNA GÖRE TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye geçen sene 102 sırada yer alıyordu. Bu sene ise 143 ülkeyi kapsayan raporda Türkiye 4 puan yükselerek 98. sıraya yerleşti.

DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKESİ NERESİ?

Bu sene yayınlanan raporda dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya seçildi. Finlandiya toplamda 7 senedir dünyanın en mutlu ülkesi olarak seçiliyor.

DÜNYANIN EN MUTSUZ ÜLKESİ NERESİ?

Dünyanın en mutlu ülkeleri raporunda en son sırada ise Afganistan yer aldı. 143'üncü olan Afganistan dünyanın en mutsuz ülkesi seçildi.

DÜNYANIN EN MUTLU 10 ÜLKESİ HANGİLERİ?