Dünya Su Günü nedir? Dünya Su Günü neden kutlanıyor?

22 Mart 2024 11:37 - Güncelleme : 22 Mart 2024 11:57

22 Mart bütün dünyada 'Dünya Su Günü' olarak kutlanmaktadır. Dünya Su Günü'nün neden kutlandığı ve ilk ne zaman kabul edildiği insanlar tarafından merak ediliyor. Birçok insan Dünya Su Günü'nde ne yapılacağını araştırıyor. Peki Dünya Su Günü neden kutlanıyor? Dünya Su Günü ne zaman kabul edildi ve ne yapılır?

DÜNYA SU GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Dünya Su Günü, insanların en büyük ihtiyaçlarından biri olan suyun önemini vurgulamak için kutlanır. Tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekilerek, sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi vurgulanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da Türkiye'de de Dünya Su Günü'ne dikkat çekmek için 'Suda Sıfır Kayıp' sloganı ile seferberlik başlatılmış tüm kesimlere rehber olması için dokümanlar hazırlanmıştır. Her yıl Dünya Su Günü için farklı bir tema belirlenmektedir. Bu yıl 'Ortaklıklar ve İş Birliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak' teması seçilmiştir.

DÜNYA SU GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

1992 yılında Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda her yıl 22 Mart gününün Dünya Su Günü olarak kutlanması önerilmiştir. 1993 yılında kabul edilen önerinin ardından her yıl 22 Mart Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır.

DÜNYA SU GÜNÜ'NDE NE YAPILIR?

Dünya Su Günü kapsamında okullarda ve üniversitelerde etkinlikler düzenlenerek suyun önemini vurgulayan eğitimler verilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Suda Sıfır Kayıp' ilkesi ile Türkiye'de 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği' başlatılmıştır. Seferberlik kapsamında her kesimden vatandaşa suyu verimli kullanılmasına yönelik eğitimler verilmektedir. Tarım ve sanayi sektörlerine yönelik de 165 rehber dokuman hazırlanarak ilgili kişilere ulaştırılıyor.