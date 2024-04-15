Dünyada bu 10 bölgeye girmek yasak! Girişi yasak yerler ile ilgili bilinmeyenler

15 Nisan 2024 19:09 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 19:14

Yasak olan yerler her zaman daha çok merak edilir. Bu bölgelere dair detayları anlattıktan sonra merakınız geçecek mi yoksa 2 katına mı çıkacak belli değil. Şimdi gelelim yasak bölgeler hakkında bilinmeyenlere. Lascaux Mağarası neden yasak?

DÜNYADA GİRİLMESİ YASAK OLAN BÖLGELER

NORTH SENTİNEL ADASI

Hindistan’da bulunan Bengal Körfezi’ndeki bu ada tamamen kayalıklarla kaplı olduğundan gemiler yaklaşamamakta. İnsanla teması reddeden Sentinel kabilesinin yaşamakta olduğu North Sentinel tamamen izole olmuş bir adadır. Adada yaşayan bu topluluk yabancı herkese karşı saldırgan bir tavır sergilemekte. Adaya değil girmek yaklaşmanın bile cezası ölümdür. Bunun en iyi örneği; 2008 yılında tekneleri adaya yaklaşan iki balıkçı, Sentinel kabilesi tarafından öldürülmüştür.

YILAN ADASI

Brezilya’da bulunan binlerce ölümcül yılana ev sahipliği yapan bu adada ortalama 430 bin yılan bulunmakta. Bireysel ve toplumsal sağlığı korumak için Brezilya Yasaları tarafından insanların girmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

51.BÖLGE

ABD’nin gizli anlaşmalar yaptığı 51.Bölge’de, düşman silah ve uçakları incelenmekte. Aynı zamanda yeni uçakların da test edildiği bölgedir. Bu bölgeye yetkisiz hiç kimse alınmamakta ve yaklaşanlara yüksek miktarda para cezası kesilmekte. Üst düzey yetkililerin kontrolü altında olan bölgede askeri görevlilerin öldürme yetkisi bulunmakta. UFO ve uzaylıların burada tutuldukları iddia edilmektedir.

HEARD ADASI VOLKANI

Avustralya’da bulunan volkanik kökenli 45 km uzunluğunda buzlarla kaplı olan Heard Adası’nda aktif iki volkan bulunmakta. Adaya ulaşmak yaklaşık 2 hafta sürüyor. Çevreyi korumak adına Avustralya hükümeti adaya girişi yasaklamıştır.

POVEGLİA ADASI

İtalya’da yer alan ve Veba Adası olarak bilinen Poveglia Adası, yıllar boyunca ölülerden kurtulmak için kullanılmış. 1793-1814 yılları arasında vebaya yakalanan 160 bin kişinin karantinaya alındığı bu adada toplu mezarlar bulunmakta.

NORTH-BROTHER ADASI

New York’ta bulunan bu adada geçmişte salgın hastalıklı insanların yatırıldığı bir hastane bulunuyor. Ada sonrasında terk edilmiş ve kuşların korunağı olduğundan insanların giriş yapması imkansız.

VATİKAN GİZLİ ARŞİVLERİ

Vatikan’ın yeraltında bulunan gizli belge, dosya ve resmi yazışmaları içinde barındıran bu arşive girmek özel izinli araştırmacılar hariç kesinlikle yasak.

QİN SHİ HUANG ANIT MEZARLARI

Çin Seddi’ni yaptıran Çin’in ilk imparatorunun mezarı 2 bin yıllık piramidin altında bulunuyor. Mezarın açılmama sebebi ölümsüzlüğe inanan Qin Shi Huang’ın mezarı ölümcül cıva ile kapatılmıştır. Buraya erişim Çin hükümeti tarafından katı bir şekilde yasaklanmıştır.

MOSKOVA ŞEHİR ALTI TÜNELLERİ

2.Dünya Savaşı’nda Almanların saldırılarına karşı yapılan 30 bin kişinin sığabileceği bu tüneller, tüm şehrin altından geçmekte. Bu tüneller KGB ajanları tarafından korunmakta ve giriş kesinlikle yasaktır.

LASCAUX MAĞARASI

Fransa’da bulunan Lascaux Mağarası 1963 yılından itibaren ziyarete kapatıldı. Tarih öncesinden kalan resimlerin bulunduğu mağara, resimlere insanların zarar verme ihtimaline karşı ziyarete tamamen kapatıldı.