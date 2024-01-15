E-Devlet şifresi nereden alınıyor? PTT e-Devlet şifresi nasıl alınır? İlk defa e-Devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet şifresi PTT gitmeden online alınır mı?

15 Ocak 2024 13:19 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 13:18

e-Devlet şifre almada yeni bir gelişme yaşandı. e-Devlet şifresi almak artık daha kolay. Peki, İlk defa e-Devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet şifresi PTT gitmeden online alınır mı?

E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

e-Devlet şifresini Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden temin edebilirsiniz. Bunun için şahsen başvuru yaparak üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğiniz ile yetkili şubelerden alabilirsiniz. “e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir” ibaresi olan vesayet belgesi ile de PTT şubelerinden şifre alınabilir. Yurt dışında yaşıyorsanız e-Devlet şifrenizi Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilirsiniz. e-Devlet şifresi PTT gitmeden online alınır mı?

e-Devlet'te şifre alma işlemlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Artık e-Devlet şifre işlemleri Türksat kablo abone merkezlerinden de alınabilecek. Türksat kablo abone merkezlerinden de başvuru kabul edilecek.

ONLİNE E-DEVLET ŞİFRESİ ALINIR MI?

e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetlerin güvenliğinin sağlanması çok önemlidir. Bu yüzden yüksek güvenlik seviyesi sağlanmalı. Şifre güvenliği açısından online e-Devlet şifresi verilmiyor.

E-DEVLET ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra kullanıcı menüsündeki "Şifremi Değiştir" sayfasından ücretsiz olarak şifre değiştirebilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ